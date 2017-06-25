До Бобруйска спирт не доехал

В Могилевской области задержали фуру с крупной партией нелегального товара.

Во время проверки на дороге водитель большегруза предоставил сотрудникам ОБЭПа липовые документы. По ним в автомобиле должны были находиться соки и нектары. Однако вместо них перевозилось 23 тонны медицинского девяностопятипроцентного антисептического раствора или, попросту говоря, спирта.

По документам фура, принадлежащая частной организации из Бобруйского района, направлялась в Слуцк. Однако выяснилось, что фирмы-получателя груза, указанной в накладных, не существует, а спирт доставлялся в наш город для распространения по нелегальным точкам.

Как правило, задержанный в Беларуси спирт изготавливается в России, где он стоит значительно дешевле, но по качеству – имеет сомнительную репутацию.

По факту задержания нелегального товара проводится проверка, которая вполне может завершиться возбуждением уголовного дела.

Василий Куликов