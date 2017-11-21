Для реставрации Бобруйской крепости открыли благотворительный счет. Снова

Планируется, что собранные деньги пойдут на реставрацию сооружений, создание историко-культурного музея «Бобруйская крепость», а также на проведение земляных работ. В то же время некоторые объекты будут законсервированы.

Упор делается на то, что реконструкция и реставрация знаменитой цитадели может привлечь туристов в регион, повысить интерес бобруйчан к истории города.

Нужно отметить, что в 2011 году Бобруйская крепость вошла в «Перечень объектов реставрации, являющихся историко-культурной ценностью РБ», с организацией на их базе туристический инфраструктуры. Тогда же и было объявлено об открытии – в первый раз – благотворительного счета, – для осуществления работ по реконструкции и реставрации сооружений Бобруйской крепости, для развития въездного туризма…

Тогда были определены задачи и сроки реставрации этого исторического памятника.

Средства для финансирования этого проекта все желающие могут перечислить на счет:

№BY77AKBB36420977221977100000 в филиале 703 ОАО «АСБ Беларусбанк» в Бобруйске BIC AKBBBY21703.

Подготовила Елена Широкая