Детская площадка появилась благодаря гражданским активистам

Активисты МЦГИ «Наш Дом» «пожинают плоды» своих весенних обращений в ЖКХ с «проблемными» вопросами.

Так, недавно активисты организации получили уведомление из горисполкома. В нём сообщалось о появлении новой детской площадки во дворе дома № 69 по улице Минской.

Также в сообщении говорится и о детской площадке во дворе дома № 63 по той же улице. Однако данную площадку в том месте сделали ещё год назад.

А ещё коммунальщики устранили следы затекания в подъезде № 7 дома № 41 по улице Горького. Но выяснить, устранили ли причину возникновения затеканий, «нашдомовцам» не удалось.

А вот по поводу ремонта дорог во дворах некоторых домов в центре города (данная проблема также затрагивалась в обращениях) отдел ЖКХ сообщает, что они «включены в перечень объектов благоустройства на 2018 год».

Егор Коренищев