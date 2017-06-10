Десять причин принимать ванну

Кто из нас не любит хотя бы время от времени понежиться в ванне? О том, что это очень приятная процедура, знают все. Но далеко не всем известно, что ванна – это ещё и польза для здоровья.

Мы раскроем вам десять причин, по которым не стоит отказывать себе в удовольствии принимать ванну.

Сжигание калорий

Час, проведённый в ванне при температуре 40°С, поможет сжечь 126 ккал. А это равносильно 30-минутной хотьбе.

Очищение кожи

Горячая ванна заставляет потеть, раскрывает поры и таким образом очищает кожу. 15 минут в горячей ванне дают такой же эффект, как 25-минутная пробежка.

Сохранение молодости

Прохладная вода в ванне (30°С) снизит уровень гормона стресса, который способствует преждевременному старению. 15 минут в прохладной ванне заменят 30 минут медитации.

Устранение боли в мышцах

Проведите 20 минут в ванне при температуре 35°С и вы почувствуете, что боль в мышцах и суставах отступает. Тёплая 20-минутная ванна равноценна 30 минутам на приёме у массажиста.

Улучшение работы кишечника

Сидячая ванна с водой 25°С в течение десяти минут через два часа после еды даёт такой же результат, как и употребление 500 г. кисломолочных продуктов в день.

Снижение уровня сахара в крови

Полчаса в ванне при 40°С так же хорошо снизят уровень сахара в крови, как и 40-минутная езда на велосипеде.

Польза для сердца

Прохладная вода в ванне (32°С) улучшает кровообращение и снижает давление. 10-20 минут в такой ванне заменят 500 г. фруктов и овощей в день.

Улучшение сна

Горячая ванна в течение 20 минут перед сном поможет вам быстро уснуть. Эффект от горячей ванны можно сравнить с эффектом от выпитого перед сном стакана горячего молока: сон будет крепким, а пробуждение лёгким.

Способ весело провести время

Можно сделать ванну с большим количеством пены, которую потом сдувать с ладошки в разные стороны, можно взять с собой в ванну резиновых уточек, свечи, и даже шампанское. Всё, что позволит вам фантазия. Вы весело проведёте время, забудете обо всех проблемах. И, как результат, к вам придёт…

Хорошее настроение

Если добавить в ванну несколько капель эфирного масла (апельсин, бергамот, лаванда), настроение улучшится так, словно вы съели 40г. шоколада.