Сбалансированный рацион питания сложно представить без молочных продуктов. Но зачастую устоявшиеся заблуждения о молоке не дают взять от этого продукта всё полезное, что он может дать.

Вот десять интересных фактов о молоке и молочных продуктах. Возьмите их себе на вооружение, чтобы то, что мы употребляем в пищу, действительно шло нам на пользу.

1. Обезжиренные молочные продукты не способствуют похудению

Учёные провели эксперимент: разделили худеющих людей на две группы – первая группа уменьшила свой рацион на 500 ккал и употребляла обезжиренную молочную продукцию 1 раз в день, вторая группа уменьшила свой рацион тоже на 500 ккал, но употребляла молочную продукцию нормальной жирности 3 раза в день. Лучшие результаты в похудении оказались у второй группы. Плюс к этому у этой группы были отмечены потери именно жировой, а не мышечной ткани.

2. Своё молоко не всегда лучше магазинного

Парное молоко остаётся стерильным на протяжении двух часов из-за бактерицидных веществ, которые вырабатывает коровье вымя. После двух часов молоко становится благоприятной средой для развития бактерий, которые могут стать причиной пищевого отравления.

3. Надпись на этикетке «органическое молоко» – не показатель качества

Чтобы получать органическое молоко, необходимо соблюдать ряд требований: коровы должны много гулять на свежем воздухе, есть только натуральный корм и не принимать никаких медикаментов. Покупатель не может знать, где гуляла и что ела та корова, которая дала молоко с надписью на этикетке «органическое». Чаще всего такая надпись – это лишь уловка производителя, чтобы переманить к себе покупателей.

4. Длительный срок хранения – не всегда плохо

Молоко при стерилизации подвергается длительному кипячению, что способствует потери большинства полезных свойств этого продукта. Но есть ещё такой метод обработки, как ультрапастеризация, который позволяет сохранить в молоке кальций и другие полезные элементы с минимальными потерями. Срок хранения такого молока – от двух месяцев и выше.

5. Каша с молоком – не самый полезный завтрак

Да, пользы от такого завтрака, действительно, не будет много. Дело в том, что молоко тормозит процесс усвоения пищи, поэтому его не рекомендуется употреблять вместе с другими продуктами (лучше пить его за час до приёма пищи, или через час после). А каша содержит фитиновую кислоту, которая мешает кальцию усваиваться.

6. Молочные продукты несовместимы с антибиотиками

Ни в коем случае не запивайте антибиотики молоком. Более того, воздержитесь от употребления молочных продуктов за час до и после принятия данного вида лекарственного средства. Это связано с тем, что с антибиотиками группы тетрациклина, пенициллина и азитромицина молоко формирует нерастворимые соединения, в результате чего в значительной степени снижается эффективность препаратов.

7. Фруктовый йогурт – продукт совсем не диетический

По количеству сахара фруктовый йогурт соперничает с такими продуктами как кока-кола или пончики. К тому же, фрукты в йогурте – это фруктовая масса с большим количеством консервантов, стабилизаторов, красителей и ароматизаторов.

8. Йогурт не помогает при дисбактериозе

Бытует мнение, что при проблемах с кишечником нужно употреблять как можно больше кисломолочных продуктов. Но это не совсем так. Польза от кисломолочных продуктов будет лишь в том случае, если употреблять их, когда уже нет острых симптомов заболевания. При острой стадии кефир и йогурты могут только ухудшить состояние человека, так как они провоцируют бродильные процессы.

9. Кисломолочные продукты не следует пить натощак

Основная ценность кисломолочных продуктов – полезные бактерии. Если пить кефир или йогурт натощак, то вся ценность их сведётся на нет, поскольку все полезные бактерии убьёт соляная кислота, выработка которой увеличивается в предвкушении пищи. Плюс к этому – возможное появление изжоги.

10. Молоко помогает быстрее уснуть

В молоке содержатся триптофан и магний, которые помогают расслабиться и уснуть. Выпивайте стакан молока за час перед сном – и вы с лёгкостью отдадитесь в объятия Морфея.