День памяти и скорби

Каждый год 29 октября беларусы вспоминают своих предков, расстрелянных, умерших под пытками в подвалах «местного» НКВД.

А также – погибших в лагерях НКВД от голода, холода, непосильного каторжного труда и издевательств в ледяных колымских, магаданских лагерях…

То есть – тех, кто досыта хлебнул той «счастливой жизни», которую подарила им «родная» советская власть рабочих и крестьян». Самозвано, по-бандитски захватившая штыками и винтовками эту самую власть 25 октября (7 ноября по новому стилю) 1917 г.

Чудом уцелевшие узники коммунистических лагерей смерти А. Солженицын, В. Шаламов, Е. Гинзбург, И. Солоневич, А. Марченко успели в 60-е – 70-е годы прошлого века рассказать всему миру обо всём том горе, о реках крови и слёз, что принесли гражданам когда-то огромной страны самозваные «мессии».

По подсчётам различных исследователей, историков, с 1917 по 1954 год общее число жертв, т.е. – так называемых «врагов народа», – колебалось в пределах от 55 до 70 млн.

Значительная часть из них – это умершие в первые месяцы и годы своего 10-15-25-летнего заключения на далёкой северной каторге в условиях вечной мерзлоты…

Это не цифры и не статистика, это – живые человеческие души, живые люди, которых лишили жизни сторонники и почитатели «глядящего с хитринкой» и мило картавившего «дедушки Ленина»…

Посчитано, что, если почтить минутой молчания каждого замученного «красными» жителя СССР, тишина на её территории воцарится на 125 лет…

В нашей небольшой Беларуси в годы коммунистических репрессий пострадали почти 1,5 млн. её жителей. А окраина Минска, урочище Куропаты, считается самым массовым местом расстрелов жертв коммунизма в европейской части бывшего СССР.

На территории в 16 гектаров обнаружено 510 массовых захоронений, т.е. огромных братских могил. Историки полагают, что максимальное количество жертв может достигать 250 тыс. человек…

Всего на сегодняшний день установлено 124 места массовых расстрелов жителей Беларуси – русских, беларусов, евреев, поляков, украинцев… (В Бобруйске, по имеющейся информации, – это Еловики, территория нынешнего шинного комбината, кожкомбината, лесок возле деревни Крапивка, что за Титовкой…)

Ныне на территории Беларуси установлены 35 скромных памятных знаков в память о том трагическом, кровавом периоде её истории…

Есть такой памятный камень и в нашем Бобруйске, в небольшом скверике на площади Победы, на углу ул. Московской.

29 октября, в память о массовом расстреле в этот день в 1937 году более 130 представителей беларуской творческой интеллигенции, бобруйчане, по традиции, зажигают у этого камня свечи Памяти…

Те события – урок, и напоминание всему миру, что бывает, когда одна политическая сила посчитает, что только она знает правильные ответы на все вопросы нашей жизни…