День добрых дел – в Бобруйске

Несколько сотен бобруйчан приняли участие в благотворительной акции «День добрых дел» в ТЦ Карусель. Люди передавали еду и теплую одежду для тех, кто оказался за чертой бедности или в тяжелых жизненных обстоятельствах.

Среди небезразличных людей, которые собрали вещи и пришли на помощь нуждающимся – сотрудница больницы скорой помощи Лариса.

– Я узнала про эту акцию в интернете. Решили поделиться теплыми вещами. Я часто сталкиваюсь с теми, кто нуждается в такой помощи и на своей работе. У нас много людей, которые с сочувствием относятся к другим, и это важно. В беде может оказаться любой.

В качестве сувенира-талисмана участники акции получали символическую деревянную «руку помощи» на память о том, что они сделали доброе дело и остались небезучастными к проблемам других.

– Это уже вторая акция подобного формата, которая проходит в торгом центре. Я очень рад, что люди откликнулись и помогли собрать теплые вещи, чтобы наши подопечные не замерзли зимой, – рассказывает директор организации «Справедливая помощь» Максим Черняк.

За время мероприятия удалось собрать около 20 пакетов с вещами и корзину с продуктами и бытовой химией.

– Люди начали нести вещи в торговый центр с самого утра, хотя акция была запланирована на вечер. Большинство из тех, кто пришёл заранее – пенсионеры, которые сами наверняка находятся не в лучших жизненных обстоятельствах и поэтому хорошо понимают, что каждый может оказаться в тяжелой ситуации. Меня очень радует, что в Бобруйске появилась такая организация, которая на самом деле помогает людям. Мы со своей стороны тоже стараемся участвовать в различных благотворительных проектах, поэтому такие акции будут проходить у нас на постоянной основе, – отметил управляющий ТЦ Карусель Олег Ефремов.

В этот раз волонтёры решили разнообразить мероприятие и подготовили беспроигрышную лотерею для всех желающих. Люди могли пожертвовать минимальную сумму и получить подарок на месте. Каждый участник получал номерок и оставлял свой контактный телефон. Многие пришли в этот день в торговый центр с детьми и маленькие посетители стали одними из главных участников лотереи.

По завершению акции волонтёры разыграли среди участников главный приз – два билета в кинотеатр.

Анна Дусь