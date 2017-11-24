День добрых дел – уже сегодня!

Напоминаем, в Бобруйске пройдет благотворительная акция по сбору средств для людей без определенного места жительства и тех, кто оказался за чертой бедности или в тяжелых жизненных обстоятельствах.
24 ноября, с 18 до 21 часа, на территории центра «Карусель» (ул. Минская, 135) будет действовать пункт приема одежды, еды и вещей первой необходимости.
Инициатором этой акции выступила благотворительная инициатива «Справедливая помощь», которая работает с социально незащищенными бобруйчанами.
«Поскольку приближается зима и уже начались первые морозы – самое необходимое на данный момент верхняя мужская одежда, – отмечает руководитель «Справедливой помощи» Максим Черняк. – Если мы не поможем – люди будут просто замерзать на улицах».
В чём есть наибольшая необходимость:
Продукты питания, которые не требуют специального хранения (крупы, консервы, чай, сахар)
Средства гигиены и бытовой химии
Верхняя одежда (особенно мужская)
Подготовила Анна Дусь