День добрых дел – уже сегодня!

Напоминаем, в Бобруйске пройдет благотворительная акция по сбору средств для людей без определенного места жительства и тех, кто оказался за чертой бедности или в тяжелых жизненных обстоятельствах.

24 ноября, с 18 до 21 часа, на территории центра «Карусель» (ул. Минская, 135) будет действовать пункт приема одежды, еды и вещей первой необходимости.

Инициатором этой акции выступила благотворительная инициатива «Справедливая помощь», которая работает с социально незащищенными бобруйчанами.

«Поскольку приближается зима и уже начались первые морозы – самое необходимое на данный момент верхняя мужская одежда, – отмечает руководитель «Справедливой помощи» Максим Черняк. – Если мы не поможем – люди будут просто замерзать на улицах».

В чём есть наибольшая необходимость:

Продукты питания, которые не требуют специального хранения (крупы, консервы, чай, сахар)

Средства гигиены и бытовой химии

Верхняя одежда (особенно мужская)

Подготовила Анна Дусь