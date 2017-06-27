«Дело Коваленко»: день третий

Подробности третьего дня слушаний по уголовному делу против бывшего председателя бобруйского горисполкома Андрея Коваленко.

26 июня состоялись третьи слушания по уголовному делу против бывшего председателя бобруйского горисполкома Андрея Коваленко. Этот день стал настоящим испытанием для всех основных участников процесса, ведь слушания длились без малого восемь часов с одним десятиминутным перерывом. Сложно было всем, но, особенно, обвиняемым, сидящим в клетке, которые все это время находились без питья, еды и туалета…

В понедельник показания давали не только экс-мэр и его подельники – Артур и Эльшад Ахундовы, но и многочисленные свидетели, часть из которых «по совместительству» являлись «подносителями» «вознаграждения». Судебное заседание началось с заслушивания бывшего мэра по последнему эпизоду дела, связанного с выводом жилого помещения на улице Советской, 86 – в нежилой фонд. Напомню, именно по нему, со слов обвиняемых в самый первый день процесса, отец и сын Ахундовы находились в «разработке» и были взяты с поличным.

Якобы за эту услугу сын собственницы квартиры передал бывшему мэру 6000 долларов. По нему показания обвиняемых сильно разнятся. Так, Коваленко утверждает, что никакого вознаграждения за решение вопроса не получал, и все оформлялось в рамках действующего законодательства.

Затем были опрошены шесть свидетелей. К некоторым из них были вопросы по разным эпизодам дела. Они часто ссылались на то, что события происходили давно (один-два года назад), и они уже не помнят какие-то подробности и детали: «Забыл», «Не помню», «Давно дело было». У суда порой это вызывало удивление или раздражение, но на память жаловались практически все!..

А первым для дачи показаний вызвали Вадима Галиди, который в 2015 году был заинтересован в аренде здания бывшего кафе «Рояль» на улице Горького, 41. Он признался, что передал в качестве вознаграждения за содействие в оформлении договора 5000 долларов США через Артура Ахундова, но заявил, что не знает, для кого предназначались эти деньги.

Здесь впервые заслушивались протоколы и записи телефонных переговоров между фигурантами дела, из которых следует, что тогдашний мэр принимал активное участие в решении вопроса аренды упомянутого выше здания.

К протоколам телефонных переговоров, а также – видеонаблюдения, прибегали в этот день многократно. В том числе, и в ходе допроса свидетеля Елены Осадчей, генерального директора УКПП ЖКХ «Бобруйскжилкомхоз».

В частности, судья Сергей Егоров зачитал подробности зафиксированного на видеокамеру и аудиорекордер в кабинете у Коваленко момента передачи ею суммы в 100 долларов – в качестве благодарности за продление на пять лет трудового контракта.

Елена Ивановна (особенно – поначалу) заметно смущалась и нервничала, так что –практически не смогла по запросу прокурора изложить самостоятельно обстоятельства дела. Судье пришлось как-то ее успокаивать и буквально по крохам выяснять детали. В какой-то момент он попросил ее быть аккуратней в определениях, поскольку журналисты с ее слов «так все и напишут». Этой репликой он едва не «добил» ее, так как чиновница изумилась, растерянно спросив: «А что, они это будут печатать?!»

Немало вопросов к ней было и по эпизоду со строительной фирмой «Дедал-строй». За подробностями содействия этой фирме суд обратился и к другим на этот день свидетелям –начальнику финансового управления горисполкома Галине Ярош, бухгалтеру (а ныне – главному бухгалтеру) БУКДПОЖФ Ленинского района Ирине Пирожник. Заместителю председателя бобруйского райисполкома Татьяне Воронко, которая в 2015 году возглавляла отдел организационно-кадровой работы горисполкома, задавались вопросы в связи с трудоустройством Денисевича на должность начальника Бобруйской горрайинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды…

Но наиболее «твердым орешком» оказался бывший директор БУКДПОЖФ Ленинского района – Игорь Кед. Председательствующий в суде несколько раз вслух поражался его способностью «лить воду» и умением обходить поставленные вопросы. Однажды, напрочь заблудившись в напущенном «тумане», он даже возмущенно потребовал: «Вам был задан конкретный вопрос, и я хотел бы получить на него конкретный ответ!..»

Однако сложилось впечатление, что, как Игорь Петрович, так и остальные свидетели старались не «компрометировать» бывшего мэра, и сторона обвинения получила в этот день не так уж много «компромата». А на просьбу адвоката Коваленко к Осадчей охарактеризовать ее бывшего босса, Елена Ивановна ответила: «Интеллигентный, культурный, справедливый…»

Справедливым у нас может быть не только бывший мэр, но и, согласно еще советской киноклассике, суд!.. Следующее его заседание назначено на 27 июня.

Александр Богданович

Фото Виктора Масаловича