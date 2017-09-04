Дело бобруйского убийцы передают в суд

43-летний мужчина приревновал сожительницу, убив ее предполагаемого любовника.

Трагедия произошла 20 апреля. В этот день нетрезвый бобруйчанин зашел к знакомому в гости, и увидел там свою сожительницу в компании еще одной женщины.

Рассвирепевший мужчина избил сожительницу, а затем приставил к ее горлу нож, угрожая убить. Женщине удалось вырваться из квартиры. Тогда обвиняемый связал руки хозяину квартиры и второй женщине, требуя, чтобы они дали признания о личной жизни своей избранницы. Затем он стал избивать удерживаемого мужчину: в ход пошли руки, ноги, табуретка, нож…

В итоге потерпевший скончался на месте, а ревнивец ушел, прихватив с собой вещи убитого.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

Василий Куликов