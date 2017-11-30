Домой В стране Дело «Белого легиона» окончательно развалилось

Дело «Белого легиона» окончательно развалилось

По
admin
-

дело "Белого легиона", окончательно развалилось, Беларусь, РБ, Следственный комитет Беларуси прекратил расследованиеСледственный комитет Беларуси прекратил расследование по «дутому», придуманному в Минске делу…

27 ноября было принято решение о прекращении уголовного преследования всех фигурантов дела так называемого «Белого легиона». Материалы направлены прокурору для изучения и оценки законности принятого решения.

Фигуранты начали знакомиться с постановлением о прекращении уголовного дела и его материалами.

Напомним, история началась нынешней весной, когда по всей стране проходили уличные марши протестов «недармоедов».

21 марта, во время общения в Могилеве с трудовыми коллективами предприятий компании «Кроноспан»,  нынешний правитель страны вдруг заявил, что задержаны несколько десятков боевиков, которые «тренировались в лагерях с оружием» под Бобруйском и за рубежом, а также готовили провокации на День воли (25 марта).

Якобы информацию об этом передала доброжелательница из Германии – некая Фрау А. (видимо, выжившая «подруга» Штирлица из «Кабачка «13 стульев»», – шутка «БК»). Сразу после этого заявления было возбуждено уголовное дело, задержали 26 человек, многие из них ранее состояли в «Белом легионе» – незарегистрированной спортивно-патриотической организации, расформированной  почти 20 лет назад…

дело "Белого легиона", окончательно развалилось, Беларусь, РБ, Следственный комитет Беларуси прекратил расследование

Также под следствие попали несколько членов бобруйского клуба «Патриот», который функционирует при городском Центре творчества детей и молодежи и его многолетний руководитель – офицер запаса Николай Михальков. По всем государственным СМИ тогда «трубили» про горы захваченного оружия, про захваченный на украино-белорусской границе «Джип», в котором два человека якобы везли в Беларусь оружие и взрывчатку. (Сталин, Берия, Ежов аплодирует в этом место стоя, – шутка «БК»).

Все задержанные по делу о беспорядках содержались сначала в минском изоляторе КГБ, а затем – в СИЗО.

Однако в июне последние подозреваемые оказались на свободе, с некоторых из них и вовсе сняли обвинения. Но «расследование» продолжалось. (Поскольку – не «признаваться» же вот так, сразу, в «государственных фальсификациях»).

И вот, стало известно, что мыльный пузырь под названием «подготовка массовых беспорядков» окончательно лопнул.

По мнению Следственного комитета, в ходе предварительного расследования было установлено, что «указанные действия» обвиняемых не были направлены на насильственное изменение конституционного строя и территориальной целостности государства, а также на совершение каких-либо иных противоправных деяний. Также действия фигурантов дела не несли общественной опасности, присущей преступлению, поскольку не причинили существенный вред охраняемым уголовным законом интересам и общественным отношениям.

В общем, расследуя уголовное дело, явно шитое белыми нитками, следователи решили, что – пора уже спускать его на тормозах: те, кому надо, пыль в глаза беларускому обществу пустили, пропагандистки пошумели…   И дело  – замяли.

 

Василий Куликов

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Напишите свой комментарий!
Введите здесь ваше имя