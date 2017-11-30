Дело «Белого легиона» окончательно развалилось

Следственный комитет Беларуси прекратил расследование по «дутому», придуманному в Минске делу…

27 ноября было принято решение о прекращении уголовного преследования всех фигурантов дела так называемого «Белого легиона». Материалы направлены прокурору для изучения и оценки законности принятого решения.

Фигуранты начали знакомиться с постановлением о прекращении уголовного дела и его материалами.

Напомним, история началась нынешней весной, когда по всей стране проходили уличные марши протестов «недармоедов».

21 марта, во время общения в Могилеве с трудовыми коллективами предприятий компании «Кроноспан», нынешний правитель страны вдруг заявил, что задержаны несколько десятков боевиков, которые «тренировались в лагерях с оружием» под Бобруйском и за рубежом, а также готовили провокации на День воли (25 марта).

Якобы информацию об этом передала доброжелательница из Германии – некая Фрау А. (видимо, выжившая «подруга» Штирлица из «Кабачка «13 стульев»», – шутка «БК»). Сразу после этого заявления было возбуждено уголовное дело, задержали 26 человек, многие из них ранее состояли в «Белом легионе» – незарегистрированной спортивно-патриотической организации, расформированной почти 20 лет назад…

Также под следствие попали несколько членов бобруйского клуба «Патриот», который функционирует при городском Центре творчества детей и молодежи и его многолетний руководитель – офицер запаса Николай Михальков. По всем государственным СМИ тогда «трубили» про горы захваченного оружия, про захваченный на украино-белорусской границе «Джип», в котором два человека якобы везли в Беларусь оружие и взрывчатку. (Сталин, Берия, Ежов аплодирует в этом место стоя, – шутка «БК»).

Все задержанные по делу о беспорядках содержались сначала в минском изоляторе КГБ, а затем – в СИЗО.

Однако в июне последние подозреваемые оказались на свободе, с некоторых из них и вовсе сняли обвинения. Но «расследование» продолжалось. (Поскольку – не «признаваться» же вот так, сразу, в «государственных фальсификациях»).

И вот, стало известно, что мыльный пузырь под названием «подготовка массовых беспорядков» окончательно лопнул.

По мнению Следственного комитета, в ходе предварительного расследования было установлено, что «указанные действия» обвиняемых не были направлены на насильственное изменение конституционного строя и территориальной целостности государства, а также на совершение каких-либо иных противоправных деяний. Также действия фигурантов дела не несли общественной опасности, присущей преступлению, поскольку не причинили существенный вред охраняемым уголовным законом интересам и общественным отношениям.

В общем, расследуя уголовное дело, явно шитое белыми нитками, следователи решили, что – пора уже спускать его на тормозах: те, кому надо, пыль в глаза беларускому обществу пустили, пропагандистки пошумели… И дело – замяли.

Василий Куликов