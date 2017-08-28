Дачных воров искали недолго

Неприятным открытием закончилась для бобруйчанина поездка на дачу в последние дни лета.

Приехав на свой участок в деревне Евсеевичи Глусского района, мужчина обнаружил, что дверь сарая была взломана. Из помещения исчезли мотоцикл, пачки фасадного листа, вагонка, рабочие инструменты.

Стоимость украденных вещей владелец оценил примерно в 1800 рублей.

На место преступления была вызвана следственно-оперативная группа. Спустя непродолжительное время поиски похищенного имущества увенчались успехом. Оперативники выяснили, что на участке «похозяйничали» двое местных жителей, ранее совершавших кражи и имевших другие проблемы с законом.

Сбыть краденное воры не успели.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 (кража, совершенная группой лиц). Преступникам грозит до четырех лет лишения свободы.

Егор Коренищев