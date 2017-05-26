Что происходит с бобруйским политзаключенным?

Стало известно, что Алексея Милюкова (Желнова) регулярно помещают в штрафной изолятор, и он постоянно испытывает чувство голода.

Известному бобруйскому блогеру Олегу Желнову стало известно о том, в каких условиях отбывает наказание в колонии № 9 в Горках его сын Алексей. По его словам, политзаключенного регулярно помещают в штрафной изолятор (провел там более месяца), не разрешают свидания с родными. Во время бесед с адвокатом (через стекло) рядом находятся сотрудники администрации колонии. А за жалобу об отсутствии конфиденциальности при таком разговоре Алексея сразу отправили на семь суток в ШИЗО.

Также из-за скудной тюремной пищи он испытывает постоянное чувство голода, а покупать продукты в тюремном магазине ему не разрешают…

В колонии узник совести состоит на профилактическом учете – якобы как склонный к агрессии, захвату заложников и к хулиганским действиям. Понятно, что этот «статус» заключенному «назначили», чтобы, так сказать, «узаконить» репрессии против него.

Блогер Олег Желнов убежден, что осуждение его сына – это месть ему как отцу – за независимую блогерскую деятельность. За то, что он неоднократно снимал на камеру и выкладывал на Ютубе видеоролики, главными действующими лицами в которых были чиновники милицейского ведомства – нарушители законодательства…

На свободу Алексей должен выйти 28 октября.

Василий Куликов