Что изменилось в Беларуси с приходом зимы?

Вырастут зарплаты бюджетников

С декабря в Беларуси некоторым бюджетникам повыcили тарифные оклады, к которым привязаны их зарплаты. По прогнозам, зарплаты в среднем вырастут на 7,1%. Однако повышение коснется не всех бюджетников – лишь работников социальной сферы и сферы культуры.

Кроме того, с 1 декабря поднять зарплату обещают и младшему медперсоналу в государственных учреждениях здравоохранения.

Подорожало питание в школах и детских садах

С 1 декабря на 10% увеличена стоимость питания в учреждениях дошкольного, общего среднего, профессионально-технического и специального образования. По словам Министерства образования, это позволит улучшить качество питания, сделать его более полноценным и сбалансированным. В зависимости от возраста ребенка и времени его пребывания в учреждении образования, стоимость питания определена в размере: от 45,32 до 85,14 рубля в месяц – в учреждении дошкольного образования (на данный момент – от 41 до 77 рублей в месяц); от 1,65 до 5,65 рубля в сутки – в общеобразовательных школах (на данный момент – от 1,5 до 5,14 рубля в сутки).

Начнут штрафовать за летнюю «резину»

Правила дорожного движения требуют, чтобы в течение трёх зимних месяцев транспортное средство было оборудовано зимним комплектом шин. Это правило распространяется на автомобили: с технически допустимой общей массой до 3,5 тонны включительно; легковые и грузопассажирские с технически допустимой общей массой свыше 3,5 тонны; автобусы с технически допустимой общей массой до 5 тонн.

За нарушение данного требования ПДД предусмотрена административная ответственность – предупреждение или штраф до 0,5 базовой величины. Если же водителя остановят за эксплуатацию летних шин повторно, то сумма штрафа составит от 2 до 5 базовых величин.

Подорожали сигареты

Традиционно с нового месяца в Беларуси выросли цены на некоторые марки сигарет. «Kent HD White» и «Kent Nanotek Exclusive Grey» подорожали на 25 копеек, «Kent HDi Exclusive Grey» – на 50 копеек. А «Rothmans Demi Click Amber» с 1 декабря стоит 1 рубль 75 копеек.

Кроме этого, с приходом зимы на рынке появились новые наименования сигарет компании «Табак-инвест»: «Корона, 21 сигарета» и «Корона голубая, 21 сигарета» (1 рубль, 08 копеек), «Winston Compact Plus Blue» (2 рубля 35 копеек) и «Glamour Super Slims» (Azure, Amber, Menthol) – 2 рубля 25 копеек. Цена сигарет «Winston XS Purple Impulse» составляет 2 рубля 50 копеек.

Индексация тарифов на жилищно-коммунальные услуги

Еще в середине августа в Совете Республики озвучили информацию, что тарифы на ЖКХ в Беларуси будут проиндексированы в сентябре – на 8% и в декабре – на 10%. Чиновники связывают это якобы с ростом доходов населения. Уже в начале следующего года в Беларуси планируется выйти на 100% уровень возмещения затрат по всем услугам ЖКХ, кроме тепловой энергии.

Подготовила Елена Широкая