Что думают бобруйчане об учениях «Запад-2017»?

14 сентября начались совместные учения вооружённых сил Российской Федерации и Республики Беларусь «Запад-2017». Продлятся они до 20 сентября. По официальным данным, в учениях принимают участие почти 13 тысяч военнослужащих.

Цель учений – проверить возможность России и Беларуси отразить возможную внешнюю агрессию.

По сценарию учений, на Беларусь нападают три страны – Вейшнория, Весбария и Лубения.

«Бобруйский курьер» спросил у бобруйчан, что они думают о совместных с Россией учениях? Может ли кто-то действительно напасть на Беларусь и есть ли нам кого бояться? Ответы – в нашем видеосюжете.

Марина Михневич