Что думают бобруйчане о закрытии филиала БГЭУ?

В Бобруйске ликвидировали единственный университет в городе. Теперь студентам придётся продолжить обучение в Минске.

Решение о закрытии бобруйского филиала Белорусского государственного университета было принято ещё 31 мая. Несогласие студентов и преподавателей не повлияло на судьбу вуза.

БГЭУ в Бобруйске был открыт в 1997 году. В этом году филиал отметил 20-летний юбилей.

Мы спросили у бобруйчан, как они относятся к закрытию единственного в городе университета. Ответы – в нашем видеосюжете.

Марина Михневич