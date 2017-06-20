“Читать Быкова? Фантастика интересней»

В день рождения народного писателя Беларуси, Василя Быкова, бобруйчане рассказали нам, что не читали его произведения со школьной скамьи.

Василь Быков родился 19 июня 1924 года в деревне Бычки в Витебской области. Пройдя войну, он посвятил этой тематике большинство своих произведений. Наиболее известны такие его повести, как «Третья ракета», «Альпийская баллада», «Мёртвым не больно», «Сотников», «Дожить до рассвета», «Облава». В основном Быков писал по-белорусски, часто сам переводил свои повести на русский язык.

Василь Быков был одним из учредителей Белорусского народного фронта. Писатель часто выступал с критикой режима Александра Лукашенко. С 1997 года был вынужден жить за границей. Домой он вернулся в 2003 году, за месяц до смерти. Василь Быков умер 22 июня 2003 года от злокачественной опухоли желудка. Похоронен на Восточном кладбище в Минске.

В день рождения писателя и в преддверии 14-й годовщины его смерти «Бобруйский курьер» спросил у бобруйчан, что они помнят о нём, какие произведения читали. Что нам ответили, смотрите в видеосюжете.

Марина Михневич