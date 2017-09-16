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Чем нас радует осень? Топ-8 самых полезных осенних ягод

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admin
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Несмотря на наступление осени, природа продолжает нас баловать своими дарами, один из которых – ягоды. Да, сезон привычных для нас клубники, земляники, малины и черники уже позади, но ведь есть ещё много не менее полезных осенних ягод!

Предлагаем вам подборку из восьми самых ценных ягод, время сбора которых – осень.

1. Шиповник

топ-8 самых полезных осенних ягод

Ягоды шиповника очень богаты витаминами. Одного только витамина С в нём в десять раз больше, чем в лимонной или апельсиновой корке. Поэтому шиповник – замечательное средство для укрепления иммунитета, что так необходимо в осеннюю пору. Чай из этой ягоды будет полезен при расстройствах желудка, диарее, метеоризме. Также шиповник способен стимулировать функции половых желез, останавливать кровотечения, уменьшать хрупкость сосудов.

2. Брусника

топ-8 самых полезных осенних ягод

Брусника содержит в себе целый набор биологически активных веществ, органических кислот, сахаров. Является хорошим средством от повышенного кровяного давления. Содержащиеся в ягоде катехины укрепляют капилляры и уменьшают их ломкость. Напитки из брусники отлично утоляют жажду. Кстати, не только ягоды этого вечнозелёного кустарника приносят пользу, но ещё и листья. В них содержатся дубильные соединения, обладающие противовоспалительным и бактерицидным действием. Листья применяются при лечении подагры, гастрита, болезней печени.

3. Боярышник

топ-8 самых полезных осенних ягод

В состав боярышника входит широкий витаминный ряд и  большое количество биологически активных веществ. Причём некоторые компоненты этой ягоды довольно редко встречаются в природе, а для организма очень ценны. Например, урсоловая кислота, которая оказывает противовоспалительное, антимикробное и сосудорасширяющее действие, имеет противоопухолевые свойства и омолаживающий эффект для кожи. Бесспорна и польза боярышника для сердца. Также положительное действие ягода окажет при головных болях и при нарушении работы щитовидной железы.

4. Калина

топ-8 самых полезных осенних ягод

В калине содержится львиная доля витамина С. Так, всего одна ягода заменяет таблетку аскорбиновой кислоты. Отвар из калины хорошо борется с бронхитом, ангиной, тонзиллитом и даже воспалением лёгких. Эти ягоды способны понизить артериальное давление, поэтому полезны гипертоникам. Витаминный и минеральный состав калины улучшает настроение, избавляет от стресса и депрессии.

5. Облепиха

топ-8 самых полезных осенних ягод

Облепиха – это целый поливитаминный комплекс, рекомендуется при недостатке витаминов и малокровии.  В облепихе содержится серотонин, который играет важную роль в нормальной деятельности нервной системы. Сок этой ягоды является прекрасным противокашлевым средством. Отвар семян облепихи – хорошее слабительное средство, а отвар самих ягод применяется при лечении язвы желудка и двенадцатиперстной кишки. Благодаря высокому содержанию витамина В облепиха широко применяется для повышения потенции у мужчин.

6. Клюква

топ-8 самых полезных осенних ягод

Клюква богата солями калия и витамином С, благодаря чему является прекрасным антиоксидантом. Употребление клюквы благотворно влияет на сосуды, так как вещества, входящие в состав этих ягод, предотвращают образование бляшек в сосудах. Если вы включите клюкву в свой рацион, то вам не будут страшны ни варикозное расширение вен, ни образование тромбов. Полезна клюква и для профилактики рака желудка. При цистите употребление ягоды обязательно, поскольку в ней содержатся вещества, которые предотвращают образование болезнетворных бактерий в мочевом пузыре.

7. Рябина красная

топ-8 самых полезных осенних ягод

Ягоды красной рябины обладают широким рядом полезных свойств: способствует процессу пищеварения, стимулирует обмен веществ, улучшает эластичность сосудов, оказывает антибактериальное, вяжущее, мочегонное и желчегонное действие. При пониженной кислотности желудочного сока полезен будет  сок из свежих ягод. Также его применяют при гипертонической болезни, воспалении почек, заболеваниях мочевого пузыря.

8. Рябина черноплодная

топ-8 самых полезных осенних ягод

Черноплодная рябина содержит богатый природный комплекс витаминов, макро- и микроэлементов, сахаров, пектиновых и дубильных веществ. Ягоды полезны при лечении и профилактики гипертонической болезни, атеросклероза, гастрита. Применяют черноплодную рябину как спазмолитическое, сосудорасширяющее, кровоостанавливающее, кроветворное, мочегонное и желчегонное средство.

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