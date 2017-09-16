Чем нас радует осень? Топ-8 самых полезных осенних ягод

Несмотря на наступление осени, природа продолжает нас баловать своими дарами, один из которых – ягоды. Да, сезон привычных для нас клубники, земляники, малины и черники уже позади, но ведь есть ещё много не менее полезных осенних ягод!

Предлагаем вам подборку из восьми самых ценных ягод, время сбора которых – осень.

1. Шиповник

Ягоды шиповника очень богаты витаминами. Одного только витамина С в нём в десять раз больше, чем в лимонной или апельсиновой корке. Поэтому шиповник – замечательное средство для укрепления иммунитета, что так необходимо в осеннюю пору. Чай из этой ягоды будет полезен при расстройствах желудка, диарее, метеоризме. Также шиповник способен стимулировать функции половых желез, останавливать кровотечения, уменьшать хрупкость сосудов.

2. Брусника

Брусника содержит в себе целый набор биологически активных веществ, органических кислот, сахаров. Является хорошим средством от повышенного кровяного давления. Содержащиеся в ягоде катехины укрепляют капилляры и уменьшают их ломкость. Напитки из брусники отлично утоляют жажду. Кстати, не только ягоды этого вечнозелёного кустарника приносят пользу, но ещё и листья. В них содержатся дубильные соединения, обладающие противовоспалительным и бактерицидным действием. Листья применяются при лечении подагры, гастрита, болезней печени.

3. Боярышник

В состав боярышника входит широкий витаминный ряд и большое количество биологически активных веществ. Причём некоторые компоненты этой ягоды довольно редко встречаются в природе, а для организма очень ценны. Например, урсоловая кислота, которая оказывает противовоспалительное, антимикробное и сосудорасширяющее действие, имеет противоопухолевые свойства и омолаживающий эффект для кожи. Бесспорна и польза боярышника для сердца. Также положительное действие ягода окажет при головных болях и при нарушении работы щитовидной железы.

4. Калина

В калине содержится львиная доля витамина С. Так, всего одна ягода заменяет таблетку аскорбиновой кислоты. Отвар из калины хорошо борется с бронхитом, ангиной, тонзиллитом и даже воспалением лёгких. Эти ягоды способны понизить артериальное давление, поэтому полезны гипертоникам. Витаминный и минеральный состав калины улучшает настроение, избавляет от стресса и депрессии.

5. Облепиха

Облепиха – это целый поливитаминный комплекс, рекомендуется при недостатке витаминов и малокровии. В облепихе содержится серотонин, который играет важную роль в нормальной деятельности нервной системы. Сок этой ягоды является прекрасным противокашлевым средством. Отвар семян облепихи – хорошее слабительное средство, а отвар самих ягод применяется при лечении язвы желудка и двенадцатиперстной кишки. Благодаря высокому содержанию витамина В облепиха широко применяется для повышения потенции у мужчин.

6. Клюква

Клюква богата солями калия и витамином С, благодаря чему является прекрасным антиоксидантом. Употребление клюквы благотворно влияет на сосуды, так как вещества, входящие в состав этих ягод, предотвращают образование бляшек в сосудах. Если вы включите клюкву в свой рацион, то вам не будут страшны ни варикозное расширение вен, ни образование тромбов. Полезна клюква и для профилактики рака желудка. При цистите употребление ягоды обязательно, поскольку в ней содержатся вещества, которые предотвращают образование болезнетворных бактерий в мочевом пузыре.

7. Рябина красная

Ягоды красной рябины обладают широким рядом полезных свойств: способствует процессу пищеварения, стимулирует обмен веществ, улучшает эластичность сосудов, оказывает антибактериальное, вяжущее, мочегонное и желчегонное действие. При пониженной кислотности желудочного сока полезен будет сок из свежих ягод. Также его применяют при гипертонической болезни, воспалении почек, заболеваниях мочевого пузыря.

8. Рябина черноплодная

Черноплодная рябина содержит богатый природный комплекс витаминов, макро- и микроэлементов, сахаров, пектиновых и дубильных веществ. Ягоды полезны при лечении и профилактики гипертонической болезни, атеросклероза, гастрита. Применяют черноплодную рябину как спазмолитическое, сосудорасширяющее, кровоостанавливающее, кроветворное, мочегонное и желчегонное средство.