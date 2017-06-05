Централизованное тестирование будет проводиться с 12 июня по 10 июля (график)

В июне и июле в Беларуси традиционно пройдёт централизованное тестирование по учебным предметам. Пройти его можно будет в основные и резервные дни.
График ЦТ в основные дни:
«Белорусский язык» – 12 июня (понедельник);
«Русский язык» – 14 июня (среда);
«Обществоведение» – 16 июня (пятница);
«Математика» – 18 июня (воскресенье);
«Биология» – 20 июня (вторник);
«Иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, китайский)» – 22 июня (четверг);
«Химия» – 24 июня (суббота);
«Физика» – 26 июня (понедельник);
«История Беларуси» – 28 июня (среда);
«География» – 30 июня (пятница);
«Всемирная история (новейшее время)» – 2 июля (воскресенье).
Время начала тестирования – 11.00.
Те абитуриенты, которые по каким-либо причинам не смогут пройти ЦТ в основные дни, смогут это сделать в резервные.
Зарегистрироваться на тестирование в резервные дни можно будет с 30 июня по 3 июля.
График проведения ЦТ в резервные дни:
«Белорусский язык» – 6 июля (четверг); 8 июля (суббота);
«Русский язык» – 6 июля (четверг); 8 июля (суббота);
«Обществоведение» – 6 июля (четверг); 10 июля (понедельник);
«Математика» – 6 июля (четверг); 10 июля (понедельник);
«Биология» – 6 июля (четверг); 10 июля (понедельник);
«Иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, китайский)»– 6 июля (четверг); 10 июля (понедельник);
«Химия» – 6 июля (четверг); 10 июля (понедельник);
«Физика» – 6 июля (четверг); 10 июля (понедельник);
«История Беларуси» – 6 июля (четверг); 10 июля (понедельник);
«География» – 6 июля (четверг); 10 июля (понедельник);
«Всемирная история (новейшее время)» – 6 июля (четверг); 10 июля (понедельник).
Подробнее с графиком, временем и местами проведения ЦТ можно ознакомиться на сайте Министерства образования http://edu.gov.by/page-25091
Подготовила Марина Михневич
Автор фото: Александр Ружечка