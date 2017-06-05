Централизованное тестирование будет проводиться с 12 июня по 10 июля (график)

В июне и июле в Беларуси традиционно пройдёт централизованное тестирование по учебным предметам. Пройти его можно будет в основные и резервные дни.

График ЦТ в основные дни:

«Белорусский язык» – 12 июня (понедельник);

«Русский язык» – 14 июня (среда);

«Обществоведение» – 16 июня (пятница);

«Математика» – 18 июня (воскресенье);

«Биология» – 20 июня (вторник);

«Иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, китайский)» – 22 июня (четверг);

«Химия» – 24 июня (суббота);

«Физика» – 26 июня (понедельник);

«История Беларуси» – 28 июня (среда);

«География» – 30 июня (пятница);

«Всемирная история (новейшее время)»­ – 2 июля (воскресенье).

Время начала тестирования – 11.00.

Те абитуриенты, которые по каким-либо причинам не смогут пройти ЦТ в основные дни, смогут это сделать в резервные.

Зарегистрироваться на тестирование в резервные дни можно будет с 30 июня по 3 июля.

График проведения ЦТ в резервные дни:

«Белорусский язык» – 6 июля (четверг); 8 июля (суббота);

«Русский язык» – 6 июля (четверг); 8 июля (суббота);

«Обществоведение» – 6 июля (четверг); 10 июля (понедельник);

«Математика» – 6 июля (четверг); 10 июля (понедельник);

«Биология» – 6 июля (четверг); 10 июля (понедельник);

«Иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, китайский)»– 6 июля (четверг); 10 июля (понедельник);

«Химия» – 6 июля (четверг); 10 июля (понедельник);

«Физика» – 6 июля (четверг); 10 июля (понедельник);

«История Беларуси» – 6 июля (четверг); 10 июля (понедельник);

«География» – 6 июля (четверг); 10 июля (понедельник);

«Всемирная история (новейшее время)»­ – 6 июля (четверг); 10 июля (понедельник).

Подробнее с графиком, временем и местами проведения ЦТ можно ознакомиться на сайте Министерства образования http://edu.gov.by/page-25091

Подготовила Марина Михневич

Автор фото: Александр Ружечка