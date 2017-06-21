По

«Бронза» – со спартакиады

17-18 июня в Могилеве прошла Республиканская спартакиада школьников по дзюдо среди юношей 2002-2004 годов рождения.

Сборные команды областей и столицы боролись за медали спартакиады в спортивном комплексе «Олимпиец».

В составе сборной команды области выступал учащийся Учреждения «Могилёвская областная СДЮШОР профсоюзов «Спартак-2006» – Иван Кучеренко.

Иван завоевал бронзовую медаль спартакиады в весовой категории до 55 кг. Тренер спортсмена Рамиль Дашдамиров.

В командном зачете дзюдоисты сборной Могилевской области заняли третье место!

И. Бегунов