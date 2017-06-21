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«Бронза» – со спартакиады

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На пьедестале справа Иван Кучеренко (55 кг).

17-18  июня в  Могилеве  прошла Республиканская спартакиада школьников по дзюдо среди юношей  2002-2004 годов рождения.

Сборные команды областей и столицы  боролись за медали спартакиады в спортивном комплексе «Олимпиец».

В составе сборной команды области выступал учащийся  Учреждения «Могилёвская областная СДЮШОР профсоюзов «Спартак-2006»  – Иван Кучеренко.

Иван завоевал бронзовую  медаль спартакиады в весовой категории до 55 кг. Тренер спортсмена Рамиль Дашдамиров.

В  командном зачете дзюдоисты сборной Могилевской области заняли  третье  место!

И. Бегунов

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