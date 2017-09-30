Больше пить не будем?

Невероятная, «трагическая» новость для всех «в меру выпивающих по праздникам» беларусов пришла из небольшого, 16 000 жителей, но хорошо известного всем ценителям крепких напитков городка Климовичи на востоке Могилёвской области.

Знаменитый на всю Беларусь местный ликёро-водочный завод, выпускающий, помимо всенародно-любимого напитка «Водка», также – бальзамы, настойки, ликёры, вина, коньяки, бренди, соки, газировку, обратился в суд… с заявлением о своём банкротстве, не дожив всего-навсего одного года до славного юбилея – 160-летия…

А ведь это был второй по значимости плательщик налогов в казну нашей области.

Последние четверть века приучили нас не удивляться уже ничему. Но могут же иногда быть исключения? Ведь в большой стране, называвшейся когда-то «Советский Союз» 25% гос. бюджета давала именно водка!

Огромная армия с её ракетами, авиацией, флотом, БАМ, космос, содержание коммунистических дармоедов-балаболок во всех странах мира, афганская авантюра… Четвёртую часть всего этого финансировала… банальная водка по 3-62 за 0,5 литра при себестоимости в производстве, в среднем, от 5 до 10 копеек!

Ныне, в связи с «рыночными нюансами», себестоимость этого продукта составляет, в среднем, от 70 до 80 центов при продажной розничной цене (тоже в среднем) 4 доллара. То есть ­­– 500 % накрутки!

И это притом, что проблем с реализацией этой продукции никогда не было. Нет её и сейчас. Только давай! Народ-то у нас пьющий, увы…

Пару лет назад было официально заявлено, что Беларусь находится в мировых лидерах по потреблению этого продукта на душу населения – 17,5 литров чистого алкоголя. И это с учётом всего нашего населения, от грудных младенцев до стареньких бабушек, героических комсомолок 30-х годов…

Между прочим, в странах с устоявшейся, рыночной экономикой мелкие бизнесмены рады прибыли в 3-5 %. Более «крупные» их коллеги счастливы до глубины души при 8-12% прибыли.

А у нас при 500% прибыли – банкротство… Зазеркалье какое-то… социально-ориентированное…

Вспоминается шутка из 70-х . «Дайте советским лидерам поруководить пустыней Сахара – через пару лет песок в ней станет дефицитом».

Но нет худа без добра – будем теперь пить что-нибудь импортное, чужое…

Но во сейчас подумалось – а может, это банкротство – блеф? И Климовичскому ликёро-водочному уготована судьба быть проданным «нужным» людям из России?

Но это уже – криминал (если так). Это уже – к госконтролю и иже с ним.