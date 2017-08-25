Бобруйских школьников приглашают изучить робототехнику

На базе Центра творчества детей и молодежи открывается новое объединение по интересам «Робототехника».

Занятия будут проводиться для школьников от 6 до 17 лет. Ребятам расскажут про составные части робота, платформу Arduino, управление окружающей средой. Запланированы мастер-классы, встречи с ведущими инженерами в области IT-технологий и различные проекты.

Узнать подробнее о работе кружка можно будет на акции «Открой для себя мир технического творчества!», которая состоится 26 августа, в 12.00, в отделе технического творчества по адресу: ул. Советская, 45.

Елена Широкая