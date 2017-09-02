Бобруйским участницам акции против беззакония в судах прислали пустые протоколы

Милиция хочет оштрафовать активистов, требовавших отставки главы Верховного суда в день его рождения.
Участники акции, которая проходила 16 августа в центре Минска, на площади Свободы, получили по почте протоколы из Центрального РУВД.
Копии соответствующих документов получили жительницы Бобруйска Валентина Коваленко и Любовь Санкевич, а также известный юрист и правозащитница Тамара Сергей, которая также принимала участие в пикетировании.
Напомним, что тогда на площадь вышли несколько женщин, недовольных работой правоохранительной системы Беларуси. В руках протестующие держали плакат с надписью: «Старшыню Вярхоўнага суда Рэспублікі Беларусь Валянціна Сукало – у адстаўку».
– Они прислали мне пустой протокол, – сообщила нам Любовь Санкевич. – В графах, где должно быть описание правонарушения, которое якобы я совершила, пусто. Написан номер протокола, стоит подпись, но самого текста – нет!
С большим трудом женщине удалось разобрать лишь одно слово – «плакатом».
Аналогичный протокол, практически чистый бланк, получила и Валентина Коваленко.
Кроме того, милиция не вызвала участниц акции для дачи пояснений, что является обязательной процедурой.
Видимо, правоохранители уверены, что для нашего суда и этого будет достаточно…
Александр Кавалеров