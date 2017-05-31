Бобруйский филиал БГЭУ закрывают?

Решение принято 30 мая, в Белорусском государственном экономическом университете.

Причина закрытия Бобруйского филиала – серьезное снижение набора студентов, продолжающееся вот уже несколько лет. В итоге расходы БФ БГЭУ стали превышать доходы…

Студентов, обучающихся в Бобруйске, переведут в головной университет, предоставят им общежитие. Кто по какой-то причине не сможет или не захочет обучаться в Минске на стационаре, получит возможность перевестись на заочную форму обучения либо поменять вуз. Что касается преподавателей, то им повезет меньше. Только часть из них пригласят на работу в БГЭУ…

Василий Куликов