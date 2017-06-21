Бобруйский филиал БГЭУ все-таки закроют…

Как стало известно «БК», 20-го июня коллективу Бобруйского филиала БГЭУ было вручено официальное уведомление о его закрытии… Произойдет это 1-го сентября 2017 года.

Такая информация прозвучала также из уст первого проректора БГЭУ Виктор Садовского, который 20-го июня приехал из Минска, чтобы поговорить с «разгневанным» коллективом бобруйского филиала.

«Это – ликвидация, – сказал Виктор Васильевич. – Министр уже подписал приказ…».

Садовский предложил коллективу преподавателей до 28 июня представить предложения – что можно организовать на базе бывшего филиала. Какой-нибудь центр по переподготовке кадров или что-то в этом роде…

Между тем в бобруйском филиале БГЭУ обучалось 700 студентов (заочников и очников), работало более 30 преподавателей и около 60 человек – обслуживающего персонала…

Все они остаются без работы и с довольно туманной перспективой найти ее.

Ранее в местной прессе решение закрыть в Бобруйске филиал экономического университета объяснялось тем, что он якобы не пройдет государственную аккредитацию; что в нем – чтобы ее пройти – якобы не хватает «остепененных» преподавателей.

Между тем нам была озвучена и другая «версия» этих событий. «Головной» университет за последние пять лет «потерял» пять тысяч студентов и хочет теперь «подтянуть» свою численность за счет бобруйчан. Иными словами – филиал закрывается, бобруйские студенты едут доучиваться в Минск.

Коллектив филиала, студенты – недовольны, не безмолвствуют, шлют заявления, обращаются в различные инстанции. Но, похоже, дело уже сделано. И Бобруйск – седьмой город республики по численности населения – остается без вузов…

Соб. инф.