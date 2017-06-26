Бобруйские боксеры – в лидерах

C 18 по 22 июня в Могилеве прошла республиканская спартакиада школьников по боксу среди юниоров 2003-2004 гг. рождения.
Шесть бобруйчан приняли участие в ней в составе сборной Могилевской области. Это учащиеся СДЮСШОР и ДЮСШ «Шинник».
Всего в соревнованиях выступило 113 участников со всех областей республики.
Бобруйские боксеры достойно представили наш город и заняли призовые места в личном зачете.
Так, 2-е место завоевали:
Максим Бораненко (весовая категория 40 кг, СДЮСШОР, тренер – С. Болбас);
Никита Гарбуз (весовая категория 54 кг, СДЮСШОР, тренер – С. Болбас);
Виталий Амега (59 кг, ДЮСШ «Шинник», тренеры: Э. Есаян, Н. Веревкин, О. Коряков).
3-е места завоевали:
Аким Худовец (весовая категория 44 кг, СДЮСШОР, тренер – С. Болбас);
Артур Алехин (52 кг, ДЮСШ «Шинник», Н. Веревкин, О. Коряков, Э. Есаян);
Влад Суспицин (56 кг, ДЮСШ «Шинник», Н. Веревкин, О. Коряков, Э. Есаян).
По итогам соревнований сборная Могилевской области заняла 1-е место в общекомандном зачете.
Отдельно хотелось бы отметить выступление Даниила Масаловича (весовая категория 62 кг), бывшего воспитанника С. Болбаса, который сегодня учится в Минской СДЮСШОР и занимается у тренера С. Пыталева.
Второй год подряд на республиканской школьной спартакиаде боксер занимает первое место, благодаря чему поедет на чемпионат Европы по боксу, который пройдет в Румынии в конце июля.
Елена Широкая