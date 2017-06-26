Бобруйские боксеры – в лидерах

C 18 по 22 июня в Могилеве прошла республиканская спартакиада школьников по боксу среди юниоров 2003-2004 гг. рождения.

Шесть бобруйчан приняли участие в ней в составе сборной Могилевской области. Это учащиеся СДЮСШОР и ДЮСШ «Шинник».

Всего в соревнованиях выступило 113 участников со всех областей республики.

Бобруйские боксеры достойно представили наш город и заняли призовые места в личном зачете.

Так, 2-е место завоевали:

Максим Бораненко (весовая категория 40 кг, СДЮСШОР, тренер – С. Болбас);

Никита Гарбуз (весовая категория 54 кг, СДЮСШОР, тренер – С. Болбас);

Виталий Амега (59 кг, ДЮСШ «Шинник», тренеры: Э. Есаян, Н. Веревкин, О. Коряков).

3-е места завоевали:

Аким Худовец (весовая категория 44 кг, СДЮСШОР, тренер – С. Болбас);

Артур Алехин (52 кг, ДЮСШ «Шинник», Н. Веревкин, О. Коряков, Э. Есаян);

Влад Суспицин (56 кг, ДЮСШ «Шинник», Н. Веревкин, О. Коряков, Э. Есаян).

По итогам соревнований сборная Могилевской области заняла 1-е место в общекомандном зачете.

Отдельно хотелось бы отметить выступление Даниила Масаловича (весовая категория 62 кг), бывшего воспитанника С. Болбаса, который сегодня учится в Минской СДЮСШОР и занимается у тренера С. Пыталева.

Второй год подряд на республиканской школьной спартакиаде боксер занимает первое место, благодаря чему поедет на чемпионат Европы по боксу, который пройдет в Румынии в конце июля.

Елена Широкая