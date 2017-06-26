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Бобруйские боксеры – в лидерах

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C 18 по 22 июня в Могилеве прошла республиканская спартакиада школьников по боксу среди юниоров 2003-2004 гг. рождения.

Шесть бобруйчан приняли участие в ней в составе сборной Могилевской области. Это учащиеся СДЮСШОР и ДЮСШ «Шинник».

Всего в соревнованиях выступило 113 участников со всех областей республики.

Бобруйские боксеры достойно представили наш город и заняли призовые места в личном зачете.

бобруйские боксеры, в лидерах, в Могилеве прошла республиканская спартакиада школьников по боксу, Даниил Масалович

Так, 2-е место завоевали:

Максим Бораненко (весовая категория 40 кг, СДЮСШОР, тренер – С. Болбас);

Никита Гарбуз (весовая категория 54 кг, СДЮСШОР, тренер – С. Болбас);

Виталий Амега (59 кг, ДЮСШ «Шинник», тренеры: Э. Есаян, Н. Веревкин, О. Коряков).

3-е места завоевали:

Аким Худовец (весовая категория 44 кг, СДЮСШОР, тренер – С. Болбас);

Артур Алехин (52 кг, ДЮСШ «Шинник», Н. Веревкин, О. Коряков, Э. Есаян);

Влад Суспицин (56 кг, ДЮСШ «Шинник», Н. Веревкин, О. Коряков, Э. Есаян).

бобруйские боксеры, в лидерах, в Могилеве прошла республиканская спартакиада школьников по боксу, Даниил Масалович

бобруйские боксеры, в лидерах, в Могилеве прошла республиканская спартакиада школьников по боксу, Даниил Масалович

По итогам соревнований сборная Могилевской области заняла 1-е место в общекомандном зачете.

Отдельно хотелось бы отметить выступление Даниила Масаловича (весовая категория 62 кг), бывшего воспитанника С. Болбаса, который сегодня учится в Минской СДЮСШОР и занимается у тренера С. Пыталева.

бобруйские боксеры, в лидерах, в Могилеве прошла республиканская спартакиада школьников по боксу, Даниил Масалович
Даниил Масалович.

Второй год подряд на республиканской школьной спартакиаде боксер занимает первое место, благодаря чему поедет на чемпионат Европы по боксу, который пройдет в Румынии в конце июля.

бобруйские боксеры, в лидерах, в Могилеве прошла республиканская спартакиада школьников по боксу, Даниил Масалович

 

Елена Широкая

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