Бобруйская поликлиника – в лидерах

Городская поликлиника №3 уже седьмой год подряд занимает первое место среди медицинских учреждений в Могилевской области по формированию здорового образа жизни.

Коллектив поддержал проект «Здоровые люди», инициированный Минздравом. А молодежная команда разработала проект «Миссия МОК – здоровое поколение!».

Активисты приняли участие в конкурсе социальных молодежных проектов «Мой выбор – жизнь и здоровье-2017» и на 6-м Международном фестивале «Счастье в детях».

Поликлиника №3 – одна из передовых в Бобруйске. Так, здесь внедрена система электронного рецепта и продолжается работа по формированию электронной амбулаторной карты.

В клинико-диагностической лаборатории освоены новые методики диагностики заболеваний печени, аллергических ринитов, ранней диагностики инфаркта миокарда.

В отделении медицинской реабилитации разработана маршрутная карта пациента, позволяющая комплексно пройти адресную реабилитацию. Новые методики подбора цифровых слуховых аппаратов внедрены в межрайонном сурдологическом кабинете.

Подготовила Елена Широкая