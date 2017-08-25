Бобруйская пивоварня – в лидерах среди налогоплательщиков области

На Могилевщине «подбили» статистику по формированию бюджета с января по июль.

В тройке лидеров оказалось бобруйское предприятие ИЗАО «Пивоварни Хайнекен». Их вклад в областную копилку составил три процента от всех налоговых поступлений.

Стоит отметить, что бобруйские пивовары стали единственными в нашем городе, кто вошел в десятку самых крупных налогоплательщиков Могилевщины. Помимо них, в лидерах оказались РУП «Могилевэнерго» (5,9% от общих поступлений), ОАО «Климовичский ликеро-водочный завод» (3,6%), Могилевский филиал РУП «Белтелеком» (1,9%), ОАО «Могилевхимволокно» (1,3%), филиал ООО «Евроторг» в г. Могилеве (1,3%), РУП «Белоруснефть-Могилевоблнефтепродукт» (1,2%), РУП «Могилевоблгаз» (1,1%), ОАО «Кричевцементношифер» (1%) и ОАО «Могилевский завод лифтового машиностроения» (0,9%).

Василий Куликов