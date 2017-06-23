Бобруйская милиция задержала Любовь Санкевич

Активистку обвинили в участии в акции солидарности с политзаключенными.

Любовь Санкевич вышла с поезда в Бобруйске 22 июня, около 21.25. На вокзале ее уже ждали шесть сотрудников милиции, среди которых был один омоновец. Женщину отвезли в УВД Бобруйского горисполкома.

– Днем я принимала участие в акции солидарности с 14-ю арестованными фигурантами «дела патриотов» и другими политзаключенными, – рассказала нам по телефону Любовь Санкевич. – Она проходила вечером на Октябрьской площади в Минске. Сразу после окончания акции я села в поезд, чтобы вернуться в Бобруйск. Однако не успела выйти с поезда, как меня окружила толпа людей в погонах.

Милиционеры предъявили документы, но их фамилии и должности я не запомнила. Они заявили, что я нарушила закон о массовых мероприятиях и отвезли меня в УВД, где завели в кабинет к печально известному начальнику отделения охраны правопорядка и профилактики УВД Сергею Рудько.

Несмотря на то, что я наотрез отказалась отвечать на его вопросы без адвоката, он начал составлять протокол.

Так как Сергей Рудько отказал мне в юридической защите, я его «сочинение» даже не стала читать и подписывать отказалась.

У меня поднялось давление, мне стало плохо, и я вызвала скорую. На прощание Рудько мне произнес: «До встречи в суде!».

Разумеется, я буду подавать жалобу на действия милиции…

В данный момент Любовь Санкевич находится в больнице.

Василий Куликов