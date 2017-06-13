Бобруйская группа выпустила свой первый клип

Группа «To harbor» выпустила клип на песню «Родная». Съемки велись на протяжении суток. Действие происходит в квартире, которую специально декорировали «под» клип – завезли мебель, плакаты, рупор, пластинки, другие вещи…

Главные роли исполнили автор песни – актер театра драмы и комедии им. В. И. Дунина-Мартинкевича Влад Санотенко и его девушка. Режиссер клипа – Никита Расолько, работавший с Максом Коржом.

Как сообщил нам Влад Санотенко, он благодарен друзьям, с помощью которых песня и клип появились на свет – Виталию Санотенко, сделавшему аранжировку, друзьям и коллегам по театру, помогавшим в съемках и в их организации.

Певец считает ролик первой серьезной работой новой группы «To harbor». Он убежден, что своим творчеством музыканты смогут изменить мир к лучшему.

За пять дней клип на видеохостинге Youtube посмотрели свыше 700 человек. Увидеть его можно зайдя по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=VS8UzBwNanM

Василий Куликов