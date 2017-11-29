Бобруйск: таланты с неограниченными возможностями

30 ноября во Дворце искусств пройдет IV инклюзивная ярмарка талантов «Под созвездием добра». Мероприятие приурочено к Международному дню инвалидов. В нем примут участие люди с ограниченными возможностями, которые посещают учреждения города и района.

Для них это редкая возможность почувствовать свою значимость в обществе, самоутвердиться, заявить о себе и своих успехах.

С 14.00 до 15.00 в фойе Дворца искусств пройдет выставка-ярмарка творческих работ людей с инвалидностью. А в 15.00 в большом зале начнется концертная программа с их участием и художественных коллективов Дворца искусств.

Памятным подарком участников мероприятия в этом году станут изделия из стекла – фигура Просветительницы Ефросинии Полоцкой, которые были приобретены при поддержке Администрации Первомайского района.

Вход свободный.

Подготовила Елена Широкая