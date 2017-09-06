Бобруйск. Полчаса без троллейбусов

6 сентября в 13 часов на перекрёстке улиц Советская и Интернациональная (возле кинотеатра «Товарищ») в результате схода штанг токоприёмников на движущемся троллейбусе, произошёл порыв поперечной растяжки троллейбусной линии. Движение троллейбусов по маршрутам № 1 и №2 было парализовано.

На месте работала аварийная служба контактной сети троллейбусного парка. Причиной инцидента, предположительно, стала невнимательность водителя троллейбуса в несоблюдении правил техники безопасности и технической эксплуатации.

Инцидент на этом участке создал затруднения движения автомобильному транспорту.

Неудобство ощутили пассажиры, ожидающие троллейбус. Они были вынуждены воспользоваться другими видами транспорта.

Авария была устранена примерно через полчаса.

Троллейбусы города Бобруйска обслуживает филиал «Троллейбусный парк №2» ОАО «Могилёвоблавтотранс», возглавляемый Леонидом Венгурой.

Тимофей Христенко