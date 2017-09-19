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Бобруйск пережил циклон «Томас»

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Бобруйск пережил циклон "Томас", сильный ветер валил деревьяВечером 18 сентября циклон «Томас» пронесся над Бобруйским районом. Еще не зафиксированы все последствия стихии, но уже известно, что сильный ветер валил деревья, («вынимая» их из земли вместе с корнями); некоторые из них падали на троллейбусные провода, дома, дороги и тротуары…

Такие факты отмечены на улицах Минской, Лынькова, Пролетарской, Станционной, Чонгарской.

К слову, работа коммунальщиков оперативностью не отличалась. До сих пор (к моменту написания материала, – прим. ред.) еще не все поваленные деревья прибраны и вывезены.

Во время циклона никто из бобруйчан не пострадал.

 

Василий Куликов

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