Бобруйск останется без ночных магазинов?

После августовского решения горисполкома ограничить время продажи спиртного до 22 часов, торговые точки становятся нерентабельными и закрываются.

Круглосуточный магазин «Авоська», расположенный возле площади Победы, выживал благодаря ночной торговле алкоголем, которая приносила львиную долю выручки. Теперь же, после решения Бобруйского горисполкома, принятого в августе, магазин стал нерентабельным. «Авоська» распродает остатки товара и закрывается: 22 человека из числа персонала оказались без средств к существованию…

Аналогичная судьба наверняка постигнет и еще один бывший круглосуточный магазин – «21 век», расположенный на улице Парковой. После запрета реализовывать спиртное ночью, там тоже собираются закрывать торговлю.

В магазине «Ника» на проспекте Строителей время работы ограничили до 21.00, в «Кольце», что в Авиагородке, купить алкоголь теперь можно только до 22.00.

Таким образом, Бобруйск уверенно возвращается во времена Советского Союза, когда круглосуточных магазинов вообще не существовало…

Остается добавить, что «ночники» вынуждают закрываться из-за рекомендации Министерства внутренних дел с целью снизить уровень алкоголизма и улучшить криминогенную ситуацию.

Впрочем, сомнительно, что белорусы после закрытия ночных магазинов станут пить меньше – на помощь придут разнообразные «точки», где в лучшем случае покупателю продадут водку с накруткой либо самогон, а в худшем – гидролизный или технический спирт. А с уровнем криминала тоже не все непонятно – ведь «МВДэшные» чиновники постоянно утверждают, что преступность у нас снижается…

Василий Куликов