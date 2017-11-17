Бобруйск опять играет в КВН. Подробности произошедшего

Полный зрительный зал, смех в фойе Дворца искусств, за кулисами и на сцене – в Бобруйск вернулись игры местной лиги КВН, которые последний раз проводились в городе почти пять лет назад.

Участие в фестивале приняли восемь команд, две из которых представляли бобруйские колледжи. Формат состязаний был выбран самый простой: победителя определяли по одному конкурсу. Представляли на суд жюри участники свои «визитки», и с домашним заданием, которое заключалось в том, чтобы весело рассказать о команде, справились все без исключения. Подтверждение тому – возгласы одобрения в зале, которые раздавались после удачной шутки.

Реагировали зрители на скетчи так часто и бурно, что вскоре сомнений не осталось: новое поколение белорусских «кавээнщиков» умеет и любит смеяться как над другими, так и над собой.

Открыли фестиваль хозяева сцены – команда «Депутаты без галстуков» колледжа им. Ларина. Часть шуток ее участники явно позаимствовали из интернета, но под конец короткого выступления зал хлопал и держался за животы.

Кстати, команда у «депутатов» оказалась самой многочисленной, чего не скажешь о гостях фестиваля, от которых участвовало, в среднем, по три-пять человек. Но это совсем не помешало команде могилевской команде «Я не браў» спародировать Киркорова, обыграть тему бобров в Бобруйске и показать «Жизнь собаки, у которой хозяин – дурак».

Команда «Почему бы и нет» белорусско-российского университета (Могилев) порадовала публику, состоящую преимущественно из учащихся бобруйских колледжей, зарисовкой «Смерть пришла за студентом».

Увы, костлявой ничего не перепало, так как первыми в очереди претендентов на душу бедолаги оказались декан и военком.

Их коллеги по вузу, команда «Так проще» в считанные минуты доказала, что юмор может быть как простым и понятным, так и с подтекстом. Попробуйте скрестить белую горячку с псом Хатико и поймете, что совершено несовместимые понятия могут провоцировать приступы смеха сразу у нескольких сотен человек.

Горецкая сельхозакадемия представила на фестивале сразу две команды – «Спорная сборная» и «Дикая утка». Их выступления оказались очень динамичными и яркими. Миниатюра от «уток» про Деда Мороза, замученного маленькой девочкой, привела жюри в неописуемый восторг. Неудивительно, что главному герою скетча, изобразившему юную особу, достался один из трех поощрительных призов – сертификат на час боулинга в «Best club».

Команда «Непохожие» бобруйского медколледжа покорила публику яркими вокальными и танцевальными номерами, провозгласила глистов домашними животными, а напоследок подвергла жюри легкому шантажу. Дескать, скоро выпускники учебного заведения будут в каждой больнице страны, так что вы там хорошенько подумайте, кому достанется первое место.

К слову, присуждено оно было команде Белорусского университета физкультуры и спорта «Киньте мячик», которая выступала в составе трех человек. Но молодые люди буквально покорили зал своими шутками, пластикой и харизмой. Так что титул победителей фестиваля бобруйской лиги КВН был присужден им единогласно.

Мария Маслова

Фото Дмитрия Калинина