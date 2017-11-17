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Бобруйск опять играет в КВН. Подробности произошедшего

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Полный зрительный зал, смех в фойе Дворца искусств, за кулисами и на сцене – в Бобруйск вернулись игры местной лиги КВН, которые последний раз проводились в городе почти пять лет назад.

Участие в фестивале приняли восемь команд, две из которых представляли бобруйские колледжи. Формат состязаний был выбран самый простой: победителя определяли по одному конкурсу. Представляли на суд жюри участники свои «визитки», и с домашним заданием, которое заключалось в том, чтобы весело рассказать о команде, справились все без исключения. Подтверждение тому – возгласы одобрения в зале, которые раздавались после удачной шутки.

Реагировали зрители на скетчи так часто и бурно, что вскоре сомнений не осталось: новое поколение белорусских «кавээнщиков» умеет и любит смеяться как над другими, так и над собой.

Открыли фестиваль хозяева сцены – команда «Депутаты без галстуков» колледжа им. Ларина. Часть шуток ее участники явно позаимствовали из интернета, но под конец короткого выступления зал хлопал и держался за животы.

Бобруйск, КВН, Дворца искусств
17.11.2017, Бобруйск. Фестиваль Бобруйской лиги КВН сезона 2017 года. Команда «Депутаты без галстуков» (Колледж им. А.Е.Ларина, Бобруйск)

Кстати, команда у «депутатов» оказалась самой многочисленной, чего не скажешь о гостях фестиваля, от которых участвовало, в среднем, по три-пять человек. Но это совсем не помешало команде  могилевской команде «Я не браў» спародировать Киркорова, обыграть тему бобров в Бобруйске и показать «Жизнь собаки, у которой хозяин – дурак».

Бобруйск, КВН, Дворца искусств
17.11.2017, Бобруйск. Фестиваль Бобруйской лиги КВН сезона 2017 года. Команда «Я не браў» (Могилев)
Бобруйск, КВН, Дворца искусств
17.11.2017, Бобруйск. Фестиваль Бобруйской лиги КВН сезона 2017 года. Команда «Я не браў» (Могилев)
Бобруйск, КВН, Дворца искусств
17.11.2017, Бобруйск. Фестиваль Бобруйской лиги КВН сезона 2017 года. Команда «Я не браў» (Могилев)

Команда «Почему бы и нет» белорусско-российского университета (Могилев) порадовала публику, состоящую преимущественно из учащихся бобруйских колледжей, зарисовкой «Смерть пришла за студентом».

Бобруйск, КВН, Дворца искусств
17.11.2017, Бобруйск. Фестиваль Бобруйской лиги КВН сезона 2017 года. Команда «Почему бы и нет» (Белорусско-Российский университет, Могилев)
Бобруйск, КВН, Дворца искусств
17.11.2017, Бобруйск. Фестиваль Бобруйской лиги КВН сезона 2017 года. Команда «Почему бы и нет» (Белорусско-Российский университет, Могилев)
Бобруйск, КВН, Дворца искусств
17.11.2017, Бобруйск. Фестиваль Бобруйской лиги КВН сезона 2017 года. Команда «Так проще» (Белорусско-Российский университет, Могилев)
Бобруйск, КВН, Дворца искусств
17.11.2017, Бобруйск. Фестиваль Бобруйской лиги КВН сезона 2017 года. Команда «Так проще» (Белорусско-Российский университет, Могилев)
Бобруйск, КВН, Дворца искусств
17.11.2017, Бобруйск. Фестиваль Бобруйской лиги КВН сезона 2017 года

Увы, костлявой ничего не перепало, так как первыми в очереди претендентов на душу бедолаги оказались декан и военком.

Их коллеги по вузу, команда «Так проще» в считанные минуты доказала, что юмор может быть как простым и понятным, так и с подтекстом. Попробуйте скрестить белую горячку с псом Хатико и поймете, что совершено несовместимые понятия могут провоцировать приступы смеха сразу у нескольких сотен человек.

Горецкая сельхозакадемия представила на фестивале сразу две команды – «Спорная сборная» и «Дикая утка». Их выступления оказались очень динамичными и яркими. Миниатюра от «уток» про Деда Мороза, замученного маленькой девочкой, привела жюри в неописуемый восторг. Неудивительно, что главному герою скетча, изобразившему юную особу, достался один из трех поощрительных призов – сертификат на час боулинга в «Best club».

Бобруйск, КВН, Дворца искусств
17.11.2017, Бобруйск. Фестиваль Бобруйской лиги КВН сезона 2017 года. Команда «Спорная сборная» (Белорусский государственная сельскохозяйственная академия, Горки)
Бобруйск, КВН, Дворца искусств
17.11.2017, Бобруйск. Фестиваль Бобруйской лиги КВН сезона 2017 года. Команда «Спорная сборная» (Белорусский государственная сельскохозяйственная академия, Горки)
Бобруйск, КВН, Дворца искусств
17.11.2017, Бобруйск. Фестиваль Бобруйской лиги КВН сезона 2017 года. Команда «Дикая утка» (Белорусский государственная сельскохозяйственная академия, Горки)
Бобруйск, КВН, Дворца искусств
17.11.2017, Бобруйск. Фестиваль Бобруйской лиги КВН сезона 2017 года. Команда «Дикая утка» (Белорусский государственная сельскохозяйственная академия, Горки)
Бобруйск, КВН, Дворца искусств
17.11.2017, Бобруйск. Фестиваль Бобруйской лиги КВН сезона 2017 года. Команда «Дикая утка» (Белорусский государственная сельскохозяйственная академия, Горки)

Команда «Непохожие» бобруйского медколледжа покорила публику яркими вокальными и танцевальными номерами, провозгласила глистов домашними животными, а напоследок подвергла жюри легкому шантажу. Дескать, скоро выпускники учебного заведения будут в каждой больнице страны, так что вы там хорошенько подумайте, кому достанется первое место.

Бобруйск, КВН, Дворца искусств
17.11.2017, Бобруйск. Фестиваль Бобруйской лиги КВН сезона 2017 года. Команда «Непохожие» (Бобруйский государственный медицинский колледж)
Бобруйск, КВН, Дворца искусств
17.11.2017, Бобруйск. Фестиваль Бобруйской лиги КВН сезона 2017 года. Команда «Непохожие» (Бобруйский государственный медицинский колледж)

К слову, присуждено оно было команде Белорусского университета физкультуры и спорта «Киньте мячик», которая выступала в составе трех человек. Но молодые люди буквально покорили зал своими шутками, пластикой и харизмой. Так что титул победителей фестиваля бобруйской лиги КВН был присужден им единогласно.

Бобруйск, КВН, Дворца искусств
17.11.2017, Бобруйск. Фестиваль Бобруйской лиги КВН сезона 2017 года. Команда «Скиньте мячик» (Белорусский государственный университет физической культуры, Минск)
Бобруйск, КВН, Дворца искусств
17.11.2017, Бобруйск. Фестиваль Бобруйской лиги КВН сезона 2017 года. Команда «Скиньте мячик» (Белорусский государственный университет физической культуры, Минск)
Бобруйск, КВН, Дворца искусств
17.11.2017, Бобруйск. Фестиваль Бобруйской лиги КВН сезона 2017 года
Бобруйск, КВН, Дворца искусств
17.11.2017, Бобруйск. Фестиваль Бобруйской лиги КВН сезона 2017 года. Команда «Депутаты без галстуков» (Колледж им. А.Е.Ларина, Бобруйск)
Бобруйск, КВН, Дворца искусств
17.11.2017, Бобруйск. Фестиваль Бобруйской лиги КВН сезона 2017 года. Команда «Депутаты без галстуков» (Колледж им. А.Е.Ларина, Бобруйск)

 

Мария Маслова
Фото Дмитрия Калинина

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2 КОММЕНТАРИИ

  1. Вы серьезно думаете, что в пересказе того, что нужно исключительно слушать и смотреть, заключается журналистская работа? Не пробовали подавать такие материалы с критической точки зрения. Или выдавать в тексте анализ?

    • Да, формы подачи материала могут быть разными. В том числе такие, как вы сказали. В нашем издании, в какой форме подавать решает сам автор материала, исходя из своего опыта и характера тех событий, которые он описывает.
      В данном случае, как можно понять, автор не ставил перед собой задачи написать «рецензию», его задачей было — написать репортаж.

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