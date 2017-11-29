Бобруйск – накрыло

Снежный покров в Бобруйске достиг четырёх сантиметров. Однако в ближайшие дни он растает.

Ожидается сплошная облачность. В четверг – пройдёт мокрый снег.

В пятницу усилится южный ветер – до 15 метров в секунду. Пройдут сильные дожди. Станет скользко.

Атмосферное давление будет падать, а к выходным – расти. Относительная влажность будет близка к 100%.

В субботу – ветра утихнут. Осадков не будет.

В воскресенье дороги запорошит новым снегом. К вечеру начнется метель.

Температура воздуха ночью составит 0°, днём – +2…+4°С.

В понедельник, в ночные часы, – прогнозируется прояснение с понижением температуры до 0…-2°. Образуется гололёд. На дорогах – гололедица. В дневное время будет пасмурно и около 0°.

Тимофей Христенко