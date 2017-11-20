Бобруйчанку оштрафовали за ложный донос

29-летняя женщина за отказ вернуть долг обвинила знакомую в хищении денег.

Бобруйчанка обратилась в милицию, заявив, что у нее похитили две тысячи евро. А в хищении денег обвинила свою знакомую. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В ходе расследования выяснилось, что преступление не совершалось, а вся история – выдуманная. Женщина вынуждена была сознаться, что таким образом хотела отомстить своей знакомой за отказ возвращать одолженные 75 рублей.

За заведомо ложный донос на женщину завели уголовное дело. И по решению суда она в итоге была оштрафована на 690 рублей.

Василий Куликов