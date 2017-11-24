Бобруйчанки – победительницы спартакиады

«Спартаковки» завоевали в Гомеле 11 медалей.

22 ноября в Гомеле завершилась Открытая республиканская спартакиада специализированных учебно-спортивных учреждений профсоюзов по вольной борьбе среди юношей и девушек 2002-03 гг. р. Спортсмены из десяти команд в течение нескольких дней оспаривали общекомандное первенство.

В состязаниях среди девушек с большим отрывом от соперниц первенствовала команда областной СДЮШОР профсоюзов «Спартак-2006». «Вольницы» из нашей спартаковской школы завоевали 11 медалей, при этом четырежды взойдя на верхнюю ступень пьедестала в индивидуальном зачете.

Золотые награды достались Валерии Гайшун (до 34 кг), Марии Макарченко (до 37 кг), Дарье Климович (до 44 кг) и Диане Путиковой (до 52 кг). Примечательно, что в двух весовых категориях бобруйчанки – Валерия Еремеева (до 37 кг) и Виктория Алисеенко (до 44 кг) – уступили в финале своим одноклубницам, принеся команде серебряные медали. Еще три «серебра» добавили в командную копилку Варвара Алисеенко (до 30 кг), Валерия Микитич (до 32 кг) и Виктория Гнесина (до 57 кг).

Третьи места на этих соревнованиях заняли Кристина Куркина – в весе до 40 кг, а также Дарья Липницкая – в категории до 57 кг.

Юных спортсменок готовили тренеры Сергей Лукомский и Маргарита Юдина.

Семен Портовцев