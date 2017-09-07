Бобруйчанка на «Опеле» протаранила школьный автобус

В ДТП пострадали ребенок и две женщины.

Авария случилась шестого сентября, около 16.00, в Могилевском районе. 49-летняя бобруйчанка на «Опеле», как сообщается, не выбрав безопасную скорость движения, потеряла управление. Автомобиль вынесло на полосу встречного движения, где произошло столкновение со школьным автобусом «ПАЗ».

В аварии пострадали три человека: пассажиры автобуса – 13-летняя ученица и 51-летняя педагог, а также водитель «Опеля». У нее зафиксированы ушиб грудной клетки и перелом правой голени. Женщина госпитализирована.

По факту случившегося проводится проверка.

Василий Куликов