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Бобруйчанка на «Опеле» протаранила школьный автобус

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протаранила школьный автобусВ ДТП пострадали ребенок и две женщины.

Авария случилась шестого сентября, около 16.00, в Могилевском районе. 49-летняя бобруйчанка на «Опеле», как сообщается, не выбрав безопасную скорость движения, потеряла управление. Автомобиль вынесло на полосу встречного движения, где произошло столкновение со школьным автобусом «ПАЗ».

Бобруйчанка на «Опеле» протаранила школьный автобус, ДТП, пострадал ребенок, две женщины, в Могилевском районе

В аварии пострадали три человека: пассажиры автобуса – 13-летняя ученица и 51-летняя педагог, а также водитель «Опеля». У нее зафиксированы ушиб грудной клетки и перелом правой голени. Женщина госпитализирована.

По факту случившегося  проводится проверка.

протаранила школьный автобус, ДТП

 

Василий Куликов

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