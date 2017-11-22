Бобруйчанин устроил поножовщину в квартире знакомого

В результате инцидента серьезные ранения получил 61-летний пенсионер.

Преступление, которое могло закончиться трагедией, было совершено 20 ноября, около 12.45, в квартире одного из домов по улице Семенова.

28-летний мужчина пришел в гости к 31-летнему знакомому. Мужчины распивали спиртные напитки. А затем гость в хмельном угаре стал угрожать ножом беременной жене хозяина.

За женщину вступился пенсионер, который также находился в гостях. И за это получил от разбушевавшегося мужчины несколько ударов ножом по различным частям тела.

Хозяева квартиры незамедлительно вызвали «скорую» и милицию. Благодаря оперативным действиям медиков раненого удалось спасти.

Подозреваемый задержан. Как выяснилось, мужчина ранее уже был судим.

Возбуждено уголовное дело.

Василий Куликов