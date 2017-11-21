Бобруйчанин угнал машину у… друга

А когда сотрудники ГАИ загнали автомобиль на штрафстоянку, неугомонный 32-летний мужчина «увел» транспортное средство и оттуда.

Криминальная история началась с того, что к бобруйчанину на «Фольксвагене» приехал друг из Минска, остановившись в гостинице.

После бурно проведенного времени, пока нетрезвый бобруйчанин гость отсыпался в своем номере, «экспроприировал» автомобиль друга и с девушкой отправился в Минск.

Во время езды по городу его задержали сотрудники ГАИ, поместив «Фольксваген» на штрафную стоянку. Но он сумел угнать авто со штрафстоянки, приехал на нем в деревню Маяк (Бобруйский район) и оставил его во дворе у родственников.

Однако сотрудники милиции, в конце концов, обнаружили и угнанный автомобиль, и подозреваемого.

В отношении бобруйчанина возбуждено уголовное дело за угон транспортного средства.

Василий Куликов