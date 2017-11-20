Бобруйчанин убил гражданскую жену

Преступление было совершено ночью 18 ноября в квартире одного из домов по улице Крестьянской.

52-летняя женщина и ее 48-летний гражданский супруг распивали спиртные напитки. В ходе беседы между ними вспыхнул конфликт. Разгоряченный алкоголем мужчина схватил попавшийся под руку нож, и ударил им обидчицу… В результате колото-резаных ран женщина скончалась. Осознав, что натворил, супруг вызывал скорую помощь и милицию.

Следователи провели осмотр места преступления, изъяли вещественные доказательства.

Возбуждено уголовное дело по обвинению в убийстве. Подозреваемый задержан.

Василий Куликов