Бобруйчанин подозревается в браконьерстве

В дачном домовладении охотника правоохранители обнаружили мясо и шкуры диких животных.

Бобруйчанин вел охоту в лесах Кировского района. А добычу приносил в деревню Костричи, где находился дом родителей. На нее и наткнулись при совместном осмотре домовладения госинспекторы Бобруйской МРИ, сотрудники РОВД и СК. Здесь находилось мясо, шкуры и другие части диких животных – лося, косули, куницы, трех бобров и двух выдр.

Однако бобруйчанин заявил, что разрешение охотиться на лося, косулю и куницу у него имеется, вот только документы находятся дома. А бобров и выдр он, будто бы, нашел погибшими у реки Кострички. Мужчина разделал их и принес домой.

Судя по всему, избежать уголовной ответственности, как минимум за незаконную разделку и транспортировку дичи (бобров и выдр), бобруйчанину не удастся. Если его вину докажут, мужчине грозит крупный штраф и лишение права на охоту.

Василий Куликов