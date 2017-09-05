Бобруйчанин Алексей Милюков объявил в колонии голодовку

На крайнюю меру сын известного блогера Олега Желнова пошел из-за постоянных издевательств сотрудников исправительного учреждения.

Алексея Милюкова (Желнова), отбывающего наказание в колонии в Горках, недавно посетил адвокат. Выяснилось, что в течение несколько дней сотрудники колонии не допускали его к осужденному, сначала отказываясь выдавать пропуск, а затем – заявляя, что Алексей Милюков отказывается с ним разговаривать. Однако после настойчивых требований адвоката встреча все же состоялась.

Во время разговора выяснилось, что Алексея Милюкова провоцируют на агрессию и применение физической силы. Его несколько раз пытались поместить в камеру с заключенными с низким социальным статусом. Также бобруйчанина бросали в ШИЗО, налагали 16 взысканий, в том числе за отсутствие рубашки и головного убора, которые ему попросту не выдали. Его лишали передач и свиданий с родными, перевели в помещение камерного типа…

В итоге, в знак протеста против постоянных издевательств со стороны сотрудников колонии, он объявил голодовку.

Блогер Олег Желнов связывает действия администрации колонии со своей активной политической и общественной деятельностью, называя это местью ему как отцу (он многократно снимал на видеокамеру различные нарушения сотрудников милиции, выкладывая ролики в Интернете), и опасается, что за наложенные взыскания сыну срок могут увеличить.

Алексея Милюков в июле 2014 года суд приговорил к трем годам «химии» и штрафу в 50 миллионов рублей (неденоминированных), признав его виновным в нанесении морального и физического вреда сотруднику ГАИ. Осужденный свою вину не признал.

В сентябре 2016 года его вновь осудили – на этот раз за якобы уклонение от отбывания наказания, направив на год отбывать наказание в Горецкую колонию.

Василий Куликов