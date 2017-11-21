Бобруйчане «засветились» на Московской неделе моды

Модели в возрасте от 5 до 16 лет представили всемирно известные бренды «Gap», «Marks & Spencer» и сеть магазинов «Choupette».

Московская неделя моды «Estet Fashion Week» проходила с 13 по 19 ноября. По приглашению продюсерского центра «Арт Fashion» в ней приняли участие модели бобруйской образцовой студии моды «Отрада» в возрасте от 5 до 16 лет под руководством Елены Поповой-Канойко.

Белорусская делегация презентовала всемирно известные бренды «Gap», «Marks & Spencer» и сеть магазинов «Choupette». Показ коллекций оценивало жюри, в составе которого находились топ-стилист Сергей Зверев, топ-модель и телеведущая Оксана Федорова, продюсер и певец Владимир Левкин, актриса и певица Согдиана, а в качестве почетного председателя жюри – глава Дома моды «Slava Zaitsev» Вячеслав Зайцев.

Сейчас юные бобруйские модели готовятся к первому детскому фестивалю «WaveKids». Он пройдет в рамках Международного фестивального проекта «Волна Идей» (возрастные категории до трех лет, четыре-пять лет и шесть лет) второго и третьего декабря в Могилеве и в Минске.

Василий Куликов