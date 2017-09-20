Бобруйчане получили срок за наркодилерство

Суд Краснопольского района приговорил четверых бобруйчан к лишению свободы сроком от 8 до 14 лет с конфискацией имущества, и двоих – к двум с половиной лет ограничения свободы с направлением в исправительные учреждения открытого типа.

Обвиняемые признаны виновными в незаконном обороте особо опасных психотропных веществ и пособничестве в их сбыте. Один из них, 1987 года рождения, два года через интернет приобретал психотропы альфа-РVР и амфетамин в крупном размере, сбывая наркотик более мелким оптовикам.

Расфасованный товар он размещал в тайниках на территории Бобруйска и района, а адреса тайников сообщал подельникам по интернету, а те, в свою очередь, делили закладки на дозы, продавая конечным потребителям.

Клиенты наркодилеров рассчитывались с ними наличкой, через платежные терминалы, а также перечисляя деньги на электронный кошелек.

Все обвиняемые и сами являлись потребителями психотропных веществ.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Между тем обращает на себя внимание, что в последние годы, после внесения имений в уголовный кодекс и ужесточения наказания (по «заказу» А.Г. Лукашенко) молодые люди 20-30 лет стали получать сроки, зачастую превышающие наказание за убийство. Причем, наказание в восемь-девять и т.д. лет может быть просто за переданную в компании сигарету или приобретение психотропов по «специальной» просьбе агента МВД…

Видные юристы Беларуси уже называют это все «геноцидом беларуской молодежи», за который, рано или поздно, кому-то придется ответить…

Василий Куликов