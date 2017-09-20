Бобруйчане обсудили альтернативу Декрету «о тунеядцах»

19 сентября представители Правоцентристской коалиции презентовали в Бобруйске проект документа, который может стать альтернативой скандальному Декрету №3.

Бобруйск стал первым городом, где прошло публичное обсуждение новой экономической программы от представителей демократических структур. В дальнейшем документ будет дорабатываться с учётом предложений, которые может внести любой гражданин Беларуси.

Об альтернативе Декрету №3 бобруйчанам рассказали глава Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько, сопредседатель партии БХД Виталий Рымашевский и экономист Ярослав Романчук.

Первыми слово взяли политики. Они сделали небольшое отступление не по теме встречи, касающееся непосредственно нашего города.

Так, представители Правоцентристской коалиции заявили о том, что смогли добиться признания бобруйчанина Алексея Милюкова (Желнова) политзаключенным многими европейскими политиками, в том числе членами партии Ангелы Меркель.

Возвращаясь к обсуждению альтернативы Декрету №3, политики отметили, что все беларусы, которые выходили на мирные акции протеста против «тунеядского» налога заставили власти услышать себя. Действие одиозного декрета приостановлено, но не отменено. Его доработка ведется в закрытом режиме. Маловероятно, что новая редакция станет «социально ориентированной».

О путях исправления ситуации с помощью качественно новой экономической политики рассказал Ярослав Романчук.

Он подготовил краткую презентацию проекта документа, вынесенного на публичное обсуждение.

В первую очередь экономист рассмотрел правовой статус Декрета №3. Он указал на то, что ни в Конституции, ни в каком-либо другом акте законодательства Беларуси не сказано, что финансирование госрасходов осуществляется исключительно посредством уплаты подоходного налога или уплат в ФСЗН. Каждый беларус платит налоги, включенные в цену потребительских товаров.

По подсчетам Романчука размер налогов, выплачиваемых посредством покупки товаров, превосходит размер прямых налогов в восемь раз.

На самом деле, нестыковки Декрета №3 с беларуской экономической реальностью можно перечислять бесконечно. Остановимся на основных и самых очевидных. Так, эксперты отмечают, что в нашей стране самые богатые люди получают больше льгот, чем самые социально незащищенные слои населения. А пенсионеры, проработавшие всю жизнь, платившие взносы в пенсионный фонд – считаются «иждивенцами»…

Представители Правоцентристской коалиции предлагают пакетное решение для существующих проблем. Они выделили три основных пункта: переход в режим адресной социальной поддержки, переход в режим финансирования начального и среднего образования посредством образовательных ваучеров, а также в режим страховой медицины.

В результате применения альтернативы Декрету № 3 должна произойти оптимизация бюджетных расходов, улучшение инвестиционного климата и качества госрасходов.

При составлении проекта документа авторы основывались на успешном опыте ряда стран, где аналогичные решения показали свою эффективность.

По завершении презентации бобруйчане включились в обсуждение проекта. Вокруг предложенных пунктов модернизации экономической системы Беларуси развернулись эмоциональные дискуссии.

С полным текстом проекта Альтернативы Декрету №3 можно ознакомиться на сайте http://liberty-belarus.info/.

Егор Коренищев

Фото автора и А. Санотенко