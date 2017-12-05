Бобруйчанам расскажут о БНР – Беларуской Народной Республике

В четверг, седьмого декабря, по приглашению бобруйских социал-демократов, наш город посетит известный историк, автор многочисленных публикаций по вопросам истории Беларуси Анатолий Сидоревич.

Одной из основных тем в творчестве учёного является изучение исторических и политических событий, приведших к созданию в 1918 году Беларуской Народной Республики, а также – конкретных исторических личностей того сложного отрезка в беларуской истории.

Кстати, немногие знают, что среди политических деятелей, имеющих прямое отношение к созданию БНР, были и наши земляки – бобруйчане. Именно эта тема станет одной из основополагающих в рассказе историка.

А на рубеже 80-х – 90-х годов Анатолий Михайлович вместе с Михасем Ткачевым, Олегом Трусовым, Николаем Статкевичем, и Михасем Чернявским был инициатором воссоздания в Беларуси старейшей политической партии нашей страны – социал-демократической.

Кроме того, он долгие годы преподавал историю в ставшем ныне уже легендарном «коласовском» лицее, «разогнанном» властями…

Встреча с учёным состоится в бобруйском офисе Объединённой Гражданской Партии (ОГП), по адресу ул. Октябрьская, 173-а, вход с тыльной стороны здания, полуподвальное помещение, у входа – табличка с названием партии.

Начало в 18.00. Вход свободный.