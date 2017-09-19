Бобруйчанам предложат пройтись пешком или сесть на велосипед

С 16 по 22 сентября в республике пройдет Европейская Неделя Мобильности. Бобруйчанам предлагается в эти дни отказаться от автомобиля, используя альтернативные способы и средства передвижения и отдавая предпочтение прогулкам пешком.

Тем самым здесь демонстрируется забота о городе и его экологии. Завершится Неделя 22 сентября акцией «Всемирный день без автомобиля».

По опыту существования данной инициативы доказано, что это может существенно влиять на улучшение мобильности, помогает городам решать транспортные проблемы, а также способствует формированию активного образа жизни.

Елена Широкая