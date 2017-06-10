Бобруйчанам предлагают поздравить город с 630-летием

Накануне 630-летия города на Березине Бобруйский горисполком объявил акцию «С праздником, любимый город!».

Все желающие могут прислать на электронный адрес bobruisk630@tut.by воспоминания, связанные с Бобруйском, необычные и интересные моменты из его прошлого, а также просто теплые слова.

Поздравления принимаются в формате Microsoft Word (объем текста не должен превышать 400 печатных знаков), в формате JPEG (объем не более 1 МБ), в аудио и видеоформатах (до 2 минут), с обязательным указанием фамилии и имени автора, а также места его проживания.

Наиболее интересные поздравления будут опубликованы на сайте Бобруйского горисполкома или озвучены на радио «Зефир FM».

Подготовила Елена Широкая